На врача Марадоны напали у здания суда. Ему кричали «убийца» и ударили кулаком с зажатой футболкой Диего
На врача Диего Марадоны напали у здания суда.
Напомним, в марте в Аргентине начался судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» назвали остановку сердца.
По версии обвинения, медицинская бригада совершила ряд ошибок и просчетов, что привело к смерти Марадоны.
Леопольдо Луке – один из обвиняемых в деле в числе еще шести медицинских работников. Во вторник перед началом заседания его встретили возле суда криками «убийца».
Кроме того, врача ударили кулаком с зажатой футболкой Марадоны, когда доктор шел в зал заседания через толпу болельщиков и журналистов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Clarin
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