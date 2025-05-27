На врача Марадоны напали у здания суда. Ему кричали «убийца» и ударили кулаком с зажатой футболкой Диего

На врача Диего Марадоны напали у здания суда.

Напомним, в марте в Аргентине начался судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны . Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс », «Барселоны» и «Наполи » назвали остановку сердца.

По версии обвинения, медицинская бригада совершила ряд ошибок и просчетов, что привело к смерти Марадоны.

Леопольдо Луке – один из обвиняемых в деле в числе еще шести медицинских работников. Во вторник перед началом заседания его встретили возле суда криками «убийца».

Кроме того, врача ударили кулаком с зажатой футболкой Марадоны, когда доктор шел в зал заседания через толпу болельщиков и журналистов.