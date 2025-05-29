«Ньюкаслу» интересен Гендузи. «Лацио» хочет 40 млн евро за хавбека
Маттео Гендузи может вернуться в АПЛ.
Как сообщает Sport Witness со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, английский клуб является главным претендентом на трансфер полузащитника «Лацио». Сделка будет зависеть от будущего Сандро Тонали, который интересен «Ювентусу».
Римляне готовы продать 26-летнего француза за 40 млн евро.
В минувшем сезоне Серии А Гендузи провел 37 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport Witness
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