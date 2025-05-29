«Ньюкаслу» интересен Гендузи. «Лацио» хочет 40 млн евро за хавбека

Маттео Гендузи может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, английский клуб является главным претендентом на трансфер полузащитника «Лацио ». Сделка будет зависеть от будущего Сандро Тонали , который интересен «Ювентусу».

Римляне готовы продать 26-летнего француза за 40 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А Гендузи провел 37 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .