«Надеюсь, «МЮ» не вылетит в Чемпионшип». Премьер-министр Малайзии о поражении клуба от сборной звезд стран Юго-Восточной Азии
Премьер-министр Малайзии пошутил о вылете «Манчестер Юнайтед» из АПЛ.
Вчера команда Рубена Аморима уступила сборной звезд стран Юго-Восточной Азии – 0:1. Игра проходила в Куала-Лумпуре.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил эту встречу – он болеет за манкунианцев. Позднее он опубликовал пост об английском клубе.
«О нет! «Манчестер Юнайтед» снова не смог завоевать трофей. Это разочаровывает в преддверии следующего сезона. Надеюсь, они не вылетят в Чемпионшип.
Поздравляю сборную звезд стран Юго-Восточной Азии, вы потрясающие!» – написал Ибрагим на своей странице в соцсети.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Malaysiakini
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