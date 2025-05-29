Премьер-министр Малайзии пошутил о вылете «Манчестер Юнайтед» из АПЛ.

Вчера команда Рубена Аморима уступила сборной звезд стран Юго-Восточной Азии – 0:1. Игра проходила в Куала-Лумпуре.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил эту встречу – он болеет за манкунианцев. Позднее он опубликовал пост об английском клубе.

«О нет! «Манчестер Юнайтед » снова не смог завоевать трофей. Это разочаровывает в преддверии следующего сезона. Надеюсь, они не вылетят в Чемпионшип.

Поздравляю сборную звезд стран Юго-Восточной Азии, вы потрясающие!» – написал Ибрагим на своей странице в соцсети.