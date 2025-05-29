Линекер, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Дуа Липа, Дэнни Бойл, Massive Attack подписали письмо к премьеру Великобритании о приостановке продажи оружия Израилю – «ради детей Газы»

Гари Линекер подписал открытое письмо по ситуации в Газе.

Бывший нападающий сборной Англии присоединился к более чем 300 публичным лицам, направившим премьер-министру Великобритании Киру Стармеру открытое письмо с требованием «положить конец пособничеству Великобритании» в Газе.

В письме, подготовленном благотворительной организацией для беженцев Choose Love, требуется «немедленно приостановить продажу британского оружия Израилю и обеспечить немедленный доступ для опытных гуманитарных организаций». Авторы призывают правительство «взять на себя обязательства по прекращению огня ради детей Газы».

В письме также говорится, что дети в Газе голодают, в то время как продукты питания и медикаменты «находятся в нескольких минутах ходьбы» – под этими словами подразумевается 11-недельная блокада поставок продовольствия и других товаров в Газу, которая была снята на прошлой неделе.

Новый фонд, поддерживаемый Израилем и США, на этой неделе создал систему по распределению гуманитарной помощи, но ООН отвергла ее, заявив, что она не может удовлетворить потребности 2,1 миллиона жителей Газы.

Письмо также подписали «врачи, ученые, общественные организации и человек, переживший Холокост». Среди знаменитостей – музыканты Дуа Липа, Энни Леннокс, Палома Фейт, Massive Attack и Primal Scream, актеры Бенедикт Камбербэтч, Риз Ахмед, Лина Хиди, Тильда Суинтон, Максин Пик, Зави Эштон, Никола Кофлан и режиссер Дэнни Бойл.

Полиция Лондона не сочла преступлением пост Линекера в поддержку Палестины с эмодзи крысы: «Рассмотрели сообщения от общественности. Вмешательства не будет»