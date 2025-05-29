Каннаваро о футболе: «Говорят, эстетика важнее результатов. Но мы перестали обучать культуре терпения в матчах – и это дорого обходится»
Фабио Каннаваро не согласен, что красота футбола важнее результата.
«Говорят, что эстетика игры важнее результатов. Но мы перестали обучать культуре терпения в матчах.
И это дорого нам обходится с точки зрения результатов», – сказал бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8063 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Сalciomercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости