Каннаваро о футболе: «Говорят, эстетика важнее результатов. Но мы перестали обучать культуре терпения в матчах – и это дорого обходится»

Фабио Каннаваро не согласен, что красота футбола важнее результата.

«Говорят, что эстетика игры важнее результатов. Но мы перестали обучать культуре терпения в матчах.

И это дорого нам обходится с точки зрения результатов», – сказал бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро .