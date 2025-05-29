Артем Ребров: «Зоммер всего 1,83 метра – проблема для вратаря. Приходится действовать нетипично. Часто не идет на выходы, рассчитывает на реакцию на линии – в его случае абсолютно правильно»

Артем Ребров поделился мнением о характеристиках игры Яна Зоммера.

«Я помню Зоммера еще по матчам «Зенита» против «Базеля» в Лиге Европы в 2013 году. Тогда его тренировал Мурат Якин, который вскоре пришел «Спартак». И он мне часто ставил Зоммера в пример: мол, смотри, какой вратарь хороший, как все правильно делает, это будущее мирового футбола.

В моей голове эти слова отложились, поэтому с тех пор следил за Зоммером . Ну как следил – цеплялся за фамилию, если видел или слышал ее. Бывало, попадались сэйвы в матчах за «Менхенгладбах», но чаще – за сборную Швейцарии, там он вообще прекрасен.

Всегда думал, что Зоммер повыше, а он всего 183 сантиметра. Это проблема для вратаря, с таким ростом надо серьезно прокачивать прыжок, иначе в серьезный футбол не пробиться.

Нужно уметь не просто взлетать, а делать это быстро, резко, мощно. Зоммер все это может – очевидно, за счет огромной работы в детстве и юношестве. Кроме того, у него есть природная сила в ногах – без нее так прыгать бы не вышло.

Из-за роста приходится подстраиваться и действовать нетипично.

Например, Зоммер часто не идет на выходы в ситуациях, над которыми более высокий вратарь не раздумывал бы. Пять-семь сантиметров критичны. И ладно, когда свечка падает – там любой с поднятыми руками, да еще и в прыжке будет выше. Но если идет резаная косая подача – здесь уже нужен рост, иначе до мяча не доберешься.

В таких ситуациях Зоммер часто остается на линии и рассчитывает на реакцию, прыжок. В его случае абсолютно правильно и оправдано», – написал бывший вратарь «Спартака » Артем Ребров о вратаре «Интера» в колонке для Спортса’‘ .

Секреты сэйвов Зоммера. Раскрывает Артем Ребров