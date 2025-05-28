«Пари НН» может остаться в РПЛ при любом исходе переходных матчей. «Сочи» стал фаворитом стыков у букмекеров – коэффициент обвалился с 2.00 до 1.66

«Пари НН» может остаться в РПЛ даже при поражении от «Сочи» в стыковых матчах.

Согласно регламенту, «Химки», не получившие лицензию РФС, будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома. Клубы, выступавшие в Премьер-лиге в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.

Благодаря этому приоритетному праву для команд РПЛ «Пари НН» может остаться в высшей лиге, даже если проиграет стыки против «Сочи».

На фоне этого букмекеры обвалили коэффициент на победу «Сочи» в переходных матчах против нижегородского клуба с 2.00 до 1.66. «Пари НН» из фаворита стыка за 1.80 стал аутсайдером с коэффициентом 2.30 на проход.

Первые стыковые матчи пройдут 28 мая.

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