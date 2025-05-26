Миранчук сделал ассист в матче с «Цинциннати», прервав серию без голевых действий из 8 игр. «Атланта» выиграла впервые за 9 туров
Алексей Миранчук прервал серию без голевых действий из 8 игр.
Хавбек «Атланты Юнайтед» сделал результативный пас в матче МЛС с «Цинциннати» (4:2).
Всего в 15 играх сезона на счету россиянина 1 гол и 1 ассист.
«Атланта», в свою очередь, прервала 8-матчевую безвыигрышную серию и после 15 игр занимает в Восточной конференции предпоследнее, 14-е место.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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