Миранчук сделал ассист в матче с «Цинциннати», прервав серию без голевых действий из 8 игр. «Атланта» выиграла впервые за 9 туров

Алексей Миранчук прервал серию без голевых действий из 8 игр.

Хавбек «Атланты Юнайтед» сделал результативный пас в матче МЛС с «Цинциннати» (4:2).

Всего в 15 играх сезона на счету россиянина 1 гол и 1 ассист.

«Атланта», в свою очередь, прервала 8-матчевую безвыигрышную серию и после 15 игр занимает в Восточной конференции предпоследнее, 14-е место.