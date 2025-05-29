Лучшим бомбардиром ЛК с 8 голами стал Пулулу из «Ягеллонии». Лучший ассистент – Сешлар из «Целе» с 8 пасами
Афимико Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.
Нападающий «Ягеллонии» в завершившемся розыгрыше турнира забил 8 голов. 7 мячей – у Седрика Бакамбу («Бетис»), по 6 – у Марка Гиу («Челси») и Армандаса Кучиса («Целе»).
Больше всего голевых передач у Свита Сешлара из «Целе» – 8. Энцо Фернандес («Челси») ассистировал партнерам 6 раз.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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