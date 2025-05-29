Лучшим бомбардиром ЛК с 8 голами стал Пулулу из «Ягеллонии». Лучший ассистент – Сешлар из «Целе» с 8 пасами

Афимико Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.

Нападающий «Ягеллонии» в завершившемся розыгрыше турнира забил 8 голов. 7 мячей – у Седрика Бакамбу («Бетис »), по 6 – у Марка Гиу («Челси») и Армандаса Кучиса («Целе»).

Больше всего голевых передач у Свита Сешлара из «Целе » – 8. Энцо Фернандес («Челси») ассистировал партнерам 6 раз.