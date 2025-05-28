Мостовой не считает Галактионова футбольным человеком: «Я не знаю его и как он появился в «Локомотиве». В РПЛ работает примерно 20% нефутбольных людей»
Александр Мостовой не понимает, как Михаил Галактионов получил работу в «Локо».
– Я когда много прогнозов давал на сезон, сразу говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они сейчас оказались на том месте, где и должны быть, – на шестом. «Локомотиву» нужны футболисты.
– Нужен ли там Галактионов?
– Я не знаю его и как он там появился.
– Футбольный ли он человек?
– По мне – кажется, что нет. В РПЛ работает примерно 80% тренеров – футбольных людей и 20% нефутбольных, и это уже хорошо, – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спартак Шоу»
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