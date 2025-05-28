Мостовой не считает Галактионова футбольным человеком: «Я не знаю его и как он появился в «Локомотиве». В РПЛ работает примерно 20% нефутбольных людей»

Александр Мостовой не понимает, как Михаил Галактионов получил работу в «Локо».

– Я когда много прогнозов давал на сезон, сразу говорил, что не вижу «Локомотив » в тройке. Они сейчас оказались на том месте, где и должны быть, – на шестом. «Локомотиву» нужны футболисты.

– Нужен ли там Галактионов?

– Я не знаю его и как он там появился.

– Футбольный ли он человек?

– По мне – кажется, что нет. В РПЛ работает примерно 80% тренеров – футбольных людей и 20% нефутбольных, и это уже хорошо, – сказал бывший полузащитник «Сельты».