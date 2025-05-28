Ямаль хочет быть одним из исполнителей пенальти и штрафных в «Барсе». Ламин надеется, что его будут реже менять по ходу матчей
Ранее 17-летний вингер продлил контракт с каталонцами до 2031 года.
Как передает Mundo Deportivo, Ямаль осознает, что он лучший игрок команды в том, что касается обостряющих действий и способности отдавать голевые передачи. Именно поэтому Ламин хочет расти дальше в следующем сезоне.
Футболист намерен получать больше игрового времени, а именно доигрывать больше матчей до конца и реже быть замененным.
В концовках матчей соперники сильнее устают, и тогда становится проще вскрывать оборону, отдавать голевые передачи и забивать. Все это помогает выигрывать больше матчей, а также накапливать достижения для индивидуальных наград.
По этой причине воспитанник «блауграны» также считает, что готов войти в пул исполнителей штрафных и пенальти, куда входят Роберт Левандовски, Рафинья и Ферран Торрес. Ламин надеется, что Ханси Флик примет это во внимание.