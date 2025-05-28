Арбелоа возглавил «Кастилью». Альваро сменил Рауля в молодежной команде «Реала»
Альваро Арбелоа возглавил молодежную команду «Реала».
Мадридский клуб объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост главного тренера «Кастильи» с нового сезона. Прежде Арбелоа тренировал команду «Реала» U-19.
Ранее «Кастилью» покинул Рауль, возглавлявший команду в течение 6 лет.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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