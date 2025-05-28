Арбелоа возглавил «Кастилью». Альваро сменил Рауля в молодежной команде «Реала»

Альваро Арбелоа возглавил молодежную команду «Реала».

Мадридский клуб объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост главного тренера «Кастильи » с нового сезона. Прежде Арбелоа тренировал команду «Реала » U-19.

Ранее «Кастилью» покинул Рауль, возглавлявший команду в течение 6 лет.