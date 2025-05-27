Рауль покинул «Кастилью». Он возглавлял молодежную команду «Реала» 6 лет
Рауль покинул молодежную команду «Реала».
Мадридский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера «Кастильи».
Рауль возглавлял молодежную команду «Реала» в течение 6 лет. С ней он выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2019/20. Всего Рауль провел в молодежной системе клуба 7 лет, проработав один год с юношеской командой.
Ранее сообщалось, что у тренера есть предложения от «Лидса», «Вильярреала» и «Шальке».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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