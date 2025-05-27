Рауль покинул «Кастилью». Он возглавлял молодежную команду «Реала» 6 лет

Рауль покинул молодежную команду «Реала».

Мадридский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера «Кастильи ».

Рауль возглавлял молодежную команду «Реала » в течение 6 лет. С ней он выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2019/20. Всего Рауль провел в молодежной системе клуба 7 лет, проработав один год с юношеской командой.

Ранее сообщалось , что у тренера есть предложения от «Лидса», «Вильярреала» и «Шальке».