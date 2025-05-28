Игнатьев забил 5-й гол за «Кабили» – «Магре» в чемпионате. Иван в алжирском клубе с февраля
Иван Игнатьев отличился за «Кабили».
Нападающий сравнял счет в матче 27-го тура чемпионата Алжира против «Магры» (3:1): он забил в пустые ворота после прострела с фланга.
Это пятый гол Игнатьева в 12 матчах за клуб, экс-нападающий «Краснодара», «Локомотива», «Рубина» и «Сочи» выступает там с февраля.
Игнатьев зажигает в Алжире: 1-й русский гол лиги, ведет к титулу. Забивает даже рыбкой!
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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