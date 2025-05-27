Гасперини может уйти из «Аталанты» – это желание тренера. Решение примут на этой неделе
Джан Пьеро Гасперини может покинуть пост главного тренера «Аталанты».
Соглашение 67-летнего специалиста и клуба из Бергамо рассчитано до 30 июня.
Сегодня главный тренер команды и руководство клуба провели встречу, на которой обсуждались дальнейшие планы.
В конце встречи впервые обсуждалась возможность того, что Джан Пьеро Гасперини покинет «Аталанту». В первую очередь это желание тренера связано с личной мотивацией, а не с условиями работы в клубе или вопросами трансферов.
Обе стороны должны принять окончательное решение на этой неделе.
Бергамаски заняли заняли третье место и вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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