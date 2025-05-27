Аршавин о том, что Карпин курил всю карьеру: «Ну вот он и играл так»
Андрей Аршавин пошутил над Валерием Карпиным из-за курения.
– Курение и футбол совместимы?
– Конечно, нет.
– А как же Жирков с кальяном?
– Думаю, он уже к концу карьеры начал курить.
– Карпин курил всю карьеру.
– Ну вот он и играл так, – с улыбкой сказал экс-игрок сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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