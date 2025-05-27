Аршавин о том, что Карпин курил всю карьеру: «Ну вот он и играл так»

Андрей Аршавин пошутил над Валерием Карпиным из-за курения.

– Курение и футбол совместимы?

– Конечно, нет.

– А как же Жирков с кальяном?

– Думаю, он уже к концу карьеры начал курить.

– Карпин курил всю карьеру.

– Ну вот он и играл так, – с улыбкой сказал экс-игрок сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.