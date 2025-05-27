Шерки интересен «Ман Сити». Вингера «Лиона» можно приобрести за 24-30 млн евро, выплатив отступные

Райан Шерки может продолжить карьеру в АПЛ.

Заинтересованность в 21-летнем правом вингере «Лиона » проявил «Манчестер Сити ».

Действующий контракт футболиста и французского клуба рассчитан до июня 2026 года.

Считается, что в его договоре прописан пункт, при котором футболиста можно приобрести за 20-25 миллионов фунтов (24-30 млн евро), выплатив отступные.

В прошедшем сезоне Райан Шерки провел 44 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 20 результативных передач.