«Реал» предложил Мбаппе 10-й номер после ухода Модрича (El Chiringuito)

Килиан Мбаппе может получить новый номер в «Реале».

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб предложил форварду десятый номер после ухода Луки Модрича . Сейчас француз играет под 9-м номером.

Ожидается, что Мбаппе примет предложение «Реала ».

В минувшем сезоне Ла Лиги Килиан провел 34 матча, отличившись 31 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь .