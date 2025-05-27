«Реал» предложил Мбаппе 10-й номер после ухода Модрича (El Chiringuito)
Килиан Мбаппе может получить новый номер в «Реале».
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб предложил форварду десятый номер после ухода Луки Модрича. Сейчас француз играет под 9-м номером.
Ожидается, что Мбаппе примет предложение «Реала».
В минувшем сезоне Ла Лиги Килиан провел 34 матча, отличившись 31 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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