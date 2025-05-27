Семак о «Зените»: «Есть позиции, которые требуют усиления. Но в любой ситуации надо играть на максимуме возможностей – команда это делает»

Сергей Семак ответил, нужно ли «Зениту» усиление.

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара» на 1 балл.

– В какой степени нынешний «Зенит» нуждается в обновлении состава?

– Как обычно, есть позиции, которые требуют усиления.

Но в любой ситуации надо играть на максимуме своих возможностей. Считаю, что команда это делает. В том числе и в прошедшем сезоне, несмотря на то, что нам не удалось выиграть трофеи.

Но у меня нет претензий по самоотдаче ни к одному из игроков. А какие изменения будут дальше, посмотрим, – сказал главный тренер «Зенита » Сергей Семак .