Гафин о поражении 0:3: «У «Краснодара» залетело почти все – счет не отражает ход игры, но в совокупности они заслужили. «Динамо» не достигло целей на сезон»

Дмитрий Гафин оценил поражение «Динамо» от «Краснодара».

Бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3) в матче 30-го тура Мир РПЛ .

– По тому, как складывался матч в Краснодаре, за счет чего «Динамо» могло взять очки?

– У «Краснодара » было не так много ударов по воротам, но залетело почти все. У нас ударов было тоже мало. Был хороший момент у Муми, где не хватило сантиметров.

Думаю, что счет не отражает хода игры. Но, как мне кажется, в совокупности «Краснодар» заслужил эту победу.

Хочу искренне поздравить Сергея Николаевича Галицкого , который на наших глазах с нуля развил грандиозный футбольный проект в его родном Краснодарском крае.

Посмотрите на великолепный парк, на академию и ее воспитанников, на стадион, полный болельщиков, – это памятник, который Галицкий сам себе создал при жизни и заслуженно увенчал его триумфом.

– Если подводить итоги сезона, как их оцените по пятибалльной системе?

– Совет директоров оценит. Но мы не достигли целей на этот сезон, – сказал председатель совета директор «Динамо » Дмитрий Гафин .