Гафин о поражении 0:3: «У «Краснодара» залетело почти все – счет не отражает ход игры, но в совокупности они заслужили. «Динамо» не достигло целей на сезон»
Бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3) в матче 30-го тура Мир РПЛ.
– По тому, как складывался матч в Краснодаре, за счет чего «Динамо» могло взять очки?
– У «Краснодара» было не так много ударов по воротам, но залетело почти все. У нас ударов было тоже мало. Был хороший момент у Муми, где не хватило сантиметров.
Думаю, что счет не отражает хода игры. Но, как мне кажется, в совокупности «Краснодар» заслужил эту победу.
Хочу искренне поздравить Сергея Николаевича Галицкого, который на наших глазах с нуля развил грандиозный футбольный проект в его родном Краснодарском крае.
Посмотрите на великолепный парк, на академию и ее воспитанников, на стадион, полный болельщиков, – это памятник, который Галицкий сам себе создал при жизни и заслуженно увенчал его триумфом.
– Если подводить итоги сезона, как их оцените по пятибалльной системе?
– Совет директоров оценит. Но мы не достигли целей на этот сезон, – сказал председатель совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин.