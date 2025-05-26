Ямаль подпишет контракт с «Барселоной» до 2031 года во вторник (Маттео Моретто)
Ламин Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной» во вторник.
Стороны заключат соглашение до 2031 года, сообщает журналист Маттео Моретто. Сделка закрыта.
Официально договор будет подписан завтра, 27 мая.
В минувшем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 35 матчей, отличившись 9 голами и 13 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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