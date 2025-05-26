Тудор о будущем в «Юве»: «Решение будет до клубного ЧМ, думаю, это правильно. Было бы неразумно ехать туда без ясности»

Игор Тудор высказался о своем будущем в «Ювентусе».

Туринцы обыграли «Венецию» на выезде (3:2) в 38-м туре Серии А. Команда Игора Тудора заняла 4-ю строчку и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

«Заслуживаю ли остаться? Могу сказать, что об этом скоро станет известно, после чемпионата мира, так что нужно набраться терпения, и решение будет принято. Я счастлив и это прекрасно, потому что мы чего-то добились, но нужно принимать эту жизнь тренера, где все на грани: не всегда получается сосредоточиться на процессе и росте своей команды.

Если бы сегодня мы не выиграли, для меня ничего бы не изменилось – я бы все равно чувствовал себя тренером. Конечно, когда побеждаешь, чуточку радостнее. С двумя-тремя точечными приобретениями можно побеждать.

Прежде всего, нужно быть в полном составе. В каждом матче мне не хватало как минимум двух игроков основы. Бремер и Кабаль отсутствовали весь сезон. Это серьезная команда, которая может конкурировать со всеми. С двумя-тремя точечными усилениями – с игроками, которые придадут опыт и вес – можно побеждать. Все знают, что выигрывают команды со средним возрастом 27-28 лет, а мы немного «зеленые».

Все были сосредоточены на концовке сезона – как и должно быть. Сейчас будет чемпионат мира, но все решится до его начала. Не думаю, что было бы разумно ехать туда без ясности, или принять решение, а потом взять туда тренера – это было бы несерьезно ни для меня, ни для клуба. Выбор о будущем будет сделан до начала чемпионата мира – думаю, это правильно», – сказал главный тренер «Ювентуса ».