«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Сеска Фабрегаса.
Как передает Джанлука Ди Марцио, в субботу римский клуб контактировал с «Комо» по поводу возможного перехода испанского тренера, но получил отказ.
«Комо» уже начал подготовку к следующему сезону с Фабрегасом, и руководство клуба не собирается вести переговоры.
Не исключено, что «джалоросси» продолжат попытки заполучить 38-летнего специалиста.
В этом сезоне Серии А «Комо» под руководством Фабрегаса финишировал на 10-м месте.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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