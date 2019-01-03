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«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали

«Рома» связывалась с «Комо» насчет Сеска Фабрегаса.

Как передает Джанлука Ди Марцио, в субботу римский клуб контактировал с «Комо» по поводу возможного перехода испанского тренера, но получил отказ.

«Комо» уже начал подготовку к следующему сезону с Фабрегасом, и руководство клуба не собирается вести переговоры. 

Не исключено, что «джалоросси» продолжат попытки заполучить 38-летнего специалиста. 

В этом сезоне Серии А «Комо» под руководством Фабрегаса финишировал на 10-м месте. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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