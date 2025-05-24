Мостовой о чемпионстве «Краснодара»: «Красавцы! Хорошо, что отошли от философии, чтобы только воспитанники играли. С «Зенитом» тягаться тяжело, они могут купить кого угодно»
«Быки» стали победителями Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона. В последнем туре они разгромили «Динамо» (3:0).
«Нужно поздравлять «Краснодар» с чемпионством! Молодцы! О чем я и говорил. В прошлом сезоне «быки» навязали борьбу. В этом году, когда оставалось четыре очка форы, я говорил, что «Краснодар» не упустит. Это их и вознаградило.
Я не смотрю на то, что гегемония «Зенита» прервана. Играйте и выигрывайте – вам же никто не мешает. Ясно, что с «Зенитом» тягаться тяжело, потому что они могут купить кого угодно и когда угодно.
Я лишний раз убеждаюсь, что в футбол играют футболисты. У «Краснодара» 10 игроков в основе и еще трое в запасе. Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших нападающих заменил Кордобу.
Хорошо, что «Краснодар» отошел от философии, чтобы только свои воспитанники играли. Играют футболисты. Если ты сильнее, какая разница, кто играет. Если Кордоба в порядке, он в порядке.
«Краснодар» и его болельщики сейчас должны радоваться и отдыхать. Это историческое событие. Красавцы!» – сказал экс-игрок сборной России.