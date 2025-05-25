«Абердин» выиграл Кубок Шотландии в 8-й раз и впервые за 35 лет, победив в финале «Селтик» по пенальти

«Абердин» выиграл Кубок Шотландии, победив в финале «Селтик» (1:1, 4:3 по пен.).

«Донс» стали обладателями этого трофея в 8-й раз и впервые с 1990 года.

Рекорд по победам в Кубке Шотландии принадлежит «Селтику » – 42 раза. Второй результат у «Рейнджерс» (34), третий – у «Куинз Парк» (10). По 8 трофеев на счету «Абердина» и «Хартс».

В прошедшем чемпионате Шотландии «Абердин » занял 5-е место.