«Интер Майами» спасся против «Филадельфии» (3:3), отыгравшись с 1:3. У Месси гол на 87-й, клуб не выигрывает 4 матча

«Интер Майами» ушел от поражения в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3).

К 73-й минуте флоридцы проигрывали 1:3, но на 87-й забил Лионель Месси , а на 95-й Теласко Сеговия сравнял счет.

Таким образом, безвыигрышная серия «Интер Майами » в МЛС продлилась до 4 матчей.

В 11 играх сезона в лиге на счету Месси 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .