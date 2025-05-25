«Интер Майами» спасся против «Филадельфии» (3:3), отыгравшись с 1:3. У Месси гол на 87-й, клуб не выигрывает 4 матча
«Интер Майами» ушел от поражения в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3).
К 73-й минуте флоридцы проигрывали 1:3, но на 87-й забил Лионель Месси, а на 95-й Теласко Сеговия сравнял счет.
Таким образом, безвыигрышная серия «Интер Майами» в МЛС продлилась до 4 матчей.
В 11 играх сезона в лиге на счету Месси 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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