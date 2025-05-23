Месси и «Интер Майами» продолжают переговоры о новом контракте. Маскерано хочет, чтобы его заключили поскорее: «Это нужно для спокойствия»

Хавьер Маскерано хочет, чтобы Лионель Месси остался в «Интер Майами».

В апреле сообщалось , что аргентинский нападающий близок к продлению контракта с клубом до конца 2026 года.

По данным ESPN, переговоры с участием сторон все еще продолжаются.

«Очевидно, что я, как тренер, хочу, чтобы он как можно скорее продлил свой контракт и чтобы новости были сообщены как можно скорее, прежде всего для спокойствия болельщиков, для спокойствия всех вокруг клуба.

Не я должен сообщать или комментировать это. Я не участвую в переговорах», – отметил Маскерано , главный тренер «Интер Майами ».