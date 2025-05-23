Месси и «Интер Майами» продолжают переговоры о новом контракте. Маскерано хочет, чтобы его заключили поскорее: «Это нужно для спокойствия»
Хавьер Маскерано хочет, чтобы Лионель Месси остался в «Интер Майами».
В апреле сообщалось, что аргентинский нападающий близок к продлению контракта с клубом до конца 2026 года.
По данным ESPN, переговоры с участием сторон все еще продолжаются.
«Очевидно, что я, как тренер, хочу, чтобы он как можно скорее продлил свой контракт и чтобы новости были сообщены как можно скорее, прежде всего для спокойствия болельщиков, для спокойствия всех вокруг клуба.
Не я должен сообщать или комментировать это. Я не участвую в переговорах», – отметил Маскерано, главный тренер «Интер Майами».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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