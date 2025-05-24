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«Милан» набрал 63 очка в Серии А – минимум за последние 8 сезонов

«Милан» провел самый неудачный чемпионат за последние годы.

Команда Сержиу Консейсау завершает игровой год с 63 очками в Серии А. Это худший результат «россонери» за последние восемь сезонов.

В сезоне-2016/17 «Милан» набрал столько же, в сезоне-2015/16 – 57 баллов.

Клуб уже сыграл последний матч в Серии А и сейчас располагается на 7-й строчке, но еще может пропустить вперед «Фиорентину».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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