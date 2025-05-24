«Милан» набрал 63 очка в Серии А – минимум за последние 8 сезонов

«Милан» провел самый неудачный чемпионат за последние годы.

Команда Сержиу Консейсау завершает игровой год с 63 очками в Серии А. Это худший результат «россонери» за последние восемь сезонов.

В сезоне-2016/17 «Милан» набрал столько же, в сезоне-2015/16 – 57 баллов.

Клуб уже сыграл последний матч в Серии А и сейчас располагается на 7-й строчке, но еще может пропустить вперед «Фиорентину».

5 000 фанатов «Милана» собрались у офиса и призвали руководство уйти и продать клуб: «Избавьте от агонии, с вами во главе провал гарантирован»