Гарсия забил первый гол за «Спартак» в РПЛ – в 11-м матче. Форварда купили за 20 млн евро
Ливай Гарсия впервые забил в Мир РПЛ.
Нападающий «Спартака» поразил ворота «Химок» в 30-м туре чемпионата России (4:0, второй тайм).
27-летний футболист проводит 11-ю игру в рамках этого турнира. Он перешел в «Спартак» из АЕК за 20 млн евро в зимнее трансферное окно.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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