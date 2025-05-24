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Гарсия забил первый гол за «Спартак» в РПЛ – в 11-м матче. Форварда купили за 20 млн евро

Ливай Гарсия впервые забил в Мир РПЛ.

Нападающий «Спартака» поразил ворота «Химок» в 30-м туре чемпионата России (4:0, второй тайм). 

27-летний футболист проводит 11-ю игру в рамках этого турнира. Он перешел в «Спартак» из АЕК за 20 млн евро в зимнее трансферное окно. 

Подробную статистику Гарсии можно найти здесь.  

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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