Гарсия забил первый гол за «Спартак» в РПЛ – в 11-м матче. Форварда купили за 20 млн евро

Ливай Гарсия впервые забил в Мир РПЛ.

Нападающий «Спартака » поразил ворота «Химок» в 30-м туре чемпионата России (4:0, второй тайм).

27-летний футболист проводит 11-ю игру в рамках этого турнира. Он перешел в «Спартак» из АЕК за 20 млн евро в зимнее трансферное окно.

Подробную статистику Гарсии можно найти здесь .