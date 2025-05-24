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Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»

Деян Станкович дал интервью перед последним туром Мир РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Химками» в 30-м туре чемпионата России. 

– Было легко сделать выбор [относительно состава]. В игре с «Крыльями» я выбирал состав, потому что видел, что многие футболисты устали физически и эмоционально.

Но сейчас все восстановились. И мы выходим в самом боеспособном составе. Чтобы порадовать наших болельщиков. Я искренне благодарю их за поддержку. Надеюсь, мы порадуем их.

– Угальде может стать лучшим бомбардиром сезоне.

– Он забил 16 голов в первых 18 матчах сезона. Во второй части сезона на его счету только один гол. Будет здорово, если он станет лучшим бомбардиром. Это добавит ему уверенности.

Но ему нужна стабильность. Он замечательный футболист, замечательный парень.

– При определенных раскладах «Спартак» может взять бронзу.

– Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матчем могут быть любые сюрпризы. Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок, – сказал главный тренер «Спартака». 

Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМанфред Угальде
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