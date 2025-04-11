«Интер Майами» и Месси близки к продлению контракта до декабря 2026 года (The Athletic)

«Интер Майами» и Лионель Месси близки к соглашению о продлении контракта.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, скоро ожидается подписание соглашения, сообщает The Athletic.

Новый контракт 37-летнего аргентинского форварда будет рассчитан до декабря 2026 года. Нынешний истекает в конце 2025-го.

В 46 матчах за американский клуб Месси забил 42 гола и отдал 23 ассиста.