«Интер Майами» и Месси близки к продлению контракта до декабря 2026 года (The Athletic)
«Интер Майами» и Лионель Месси близки к соглашению о продлении контракта.
Переговоры находятся в продвинутой стадии, скоро ожидается подписание соглашения, сообщает The Athletic.
Новый контракт 37-летнего аргентинского форварда будет рассчитан до декабря 2026 года. Нынешний истекает в конце 2025-го.
В 46 матчах за американский клуб Месси забил 42 гола и отдал 23 ассиста.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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