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«Интер Майами» и Месси близки к продлению контракта до декабря 2026 года (The Athletic)

«Интер Майами» и Лионель Месси близки к соглашению о продлении контракта.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, скоро ожидается подписание соглашения, сообщает The Athletic.

Новый контракт 37-летнего аргентинского форварда будет рассчитан до декабря 2026 года. Нынешний истекает в конце 2025-го. 

В 46 матчах за американский клуб Месси забил 42 гола и отдал 23 ассиста.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
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