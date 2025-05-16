Чемпион Испании не может защитить титул с 2019-го. Последней это делала «Барса» Вальверде

В Испании чемпион меняется каждый год.

«Барселона » сегодня гарантировала себе титул благодаря победе над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре. В качестве победителя Ла Лиги она сменила «Реал ».

В последний раз какой-либо команде удавалось защитить звание чемпиона в 2019 году. Тогда «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде взяла второй титул подряд.

В 2020-м выиграл «Реал», в 2021-м – «Атлетико », в 2022-м – снова «Реал», в 2023-м – «Барселона».