Мор о том, что ошибки игроков «Крыльев» в матче с «Пари НН» (2:5) были намеренными: «Я в это не верю, но отдельных футболистов проверить стоит»

Эдуард Мор высказался об ошибках игроков «Крыльев Советов» в матче с «Пари НН».

Ранее сообщалось , что руководство Самарской области хочет проверить Сергея Песьякова, Илью Гапонова и Романа Евгеньева на детекторе лжи после поражения 2:5 от «Пари НН» в 28-м туре РПЛ.

«Конечно, никто такое не будет говорить всей команде, потому что потом это всплывет. Но каким-то отдельным футболистам, которых давно знают – могут.

Например, у кого-то заканчивается контракт, а ему скажут – мы тебе продлим или устроим в другой клуб. Конкретным футболистам могут такое сказать, чтобы за пределы не вышло.

Я в это не верю, но отдельных футболистов проверить стоит. Допустим, Гапонов просто не в ту сторону побежал. Бывает. Давно не играл, переклинило человека, я все понимаю. Но другие люди, которые потом захотят это сделать, поймут, что лучше так не делать, потому что будет проверка», – сказал Мор в выпуске на ютуб-канале «О, Родной футбол!».

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