Президент «Атлетико» о том, что Лапорте нравится Альварес: «А мне – Ямаль. У нас одинаковые вкусы»
Президент «Атлетико» отшутился после вопроса об интересе «Барселоны» к Альваресу.
Ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что ему «нравится» нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
«А мне – Ламин Ямаль. У нас одинаковые вкусы», – со смехом сказал глава «Атлетико» Энрике Сересо.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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