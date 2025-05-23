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Возле базы «Васко» началась стрельба, когда Коутиньо давал интервью. В районе происходят перестрелки из-за операции по закрытию нелицензированной фабрики

У базы «Васко да Гама» началась стрельба во время интервью Филиппе Коутиньо.

Съемки клубного медиа-дня, проходившие в тренировочном центре Моасира Барбозы, расположенном на западе Рио-де-Жанейро, дважды прерывались стрельбой. Звуки выстрелов были слышны во время записи интервью с Филиппе Коутиньо, Нуну Морейрой и Леу Жардимом.

Это произошло через два дня после того, как в ходе операции в том же районе был убит офицер Жозе Антониу Лоренсу, член элитного подразделения гражданской полиции. Операция была связана с закрытием нелицензированной фабрики по производству льда, подозреваемой в распространении зараженной продукции среди местных предприятий.

В ходе операции произошло несколько перестрелок, в результате чего некоторые дороги были перекрыты на 30 минут, а 19 автобусных маршрутов были перенаправлены. Это уже пятый случай насилия, влияющий на работу общественного транспорта, только за май.

Отмечается, что база «Васко да Гама» расположена в районе, особенно страдающим от организованной преступности. Несмотря на текущую ситуацию, клуб продолжает инвестировать в улучшение объектов: недавние проекты включают бассейн и джакузи для восстановления игроков, в будущем также будут улучшены зона питания и организованы новые помещения для тренерского состава и руководства.

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ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВаско да Гама
logoвысшая лига Бразилия
Нуну Морейра
происшествия
logoЛео Жардим
logoФилиппе Коутиньо
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