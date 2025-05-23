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Ньян из «Анжера» за экстази в допинг-тесте отстранен на 2 года. Форвард покинул команду и уехал в Сенегал

Ибраима Ньян из «Анжера» отстранен на 2 года за употребление экстази.

Дисквалификация 26-летнего форварда отсчитывается с 31 марта 2025 года. Положительный допинг-тест на психотропный препарат он сдал в мае 2023-го.

Ньян не выходил на поле с 20 апреля 2025-го – его исключили из состава, когда он на тренировке вступил в конфликт с партнером по команде Флораном Аненом и тренером Александром Дюже.

Отмечается, что нападающий не планировал продлевать истекающий контракт с «Анжером» и уже вернулся в Сенегал.

В текущем сезоне Ньян провел 24 матча в Лиге 1, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Équipe
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