Ньян из «Анжера» за экстази в допинг-тесте отстранен на 2 года. Форвард покинул команду и уехал в Сенегал
Ибраима Ньян из «Анжера» отстранен на 2 года за употребление экстази.
Дисквалификация 26-летнего форварда отсчитывается с 31 марта 2025 года. Положительный допинг-тест на психотропный препарат он сдал в мае 2023-го.
Ньян не выходил на поле с 20 апреля 2025-го – его исключили из состава, когда он на тренировке вступил в конфликт с партнером по команде Флораном Аненом и тренером Александром Дюже.
Отмечается, что нападающий не планировал продлевать истекающий контракт с «Анжером» и уже вернулся в Сенегал.
В текущем сезоне Ньян провел 24 матча в Лиге 1, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43185 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости