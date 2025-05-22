«Челси» не подпишет Родриго – цену считают «непомерно высокой». Он не вписывается в стратегию лондонцев – они хотят строить команду из «молодых игроков мирового класса»
Ранее сообщалось, что лондонский клуб контактировал с представителями вингера «Реала» и может сделать предложение о трансфере.
По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, бразилец не является трансферной целью «синих». Его считают «исключительным игроком», но стоимость потенциальной сделки оценивают как «непомерно высокую».
Такой трансфер не вписывался бы в стратегию клуба, которая заключается в том, чтобы формировать команду из «молодых игроков мирового класса, которые будут развиваться вместе и бороться за главные трофеи в следующем сезоне».
Отмечается, что «Челси» может заработать 100 млн фунтов, если попадет в Лигу чемпионов, и еще до 100 млн фунтов, если пробьется в финальные стадии клубного чемпионата мира.
Клуб планирует вести активную кампанию в летнее трансферное окно, но многое будет зависеть от того, выйдет ли он в Лигу чемпионов.