Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А второй раз подряд. У «Комо» 2 победы и ничья в мае
Франсеск Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А.
Главный тренер «Комо» получил приз по итогам мая, победив в голосовании директоров спортивных газет. Они оценивали «технические и спортивные критерии и качество игры их команд, а также поведение игроков и соблюдение фэйр-плей во время матчей».
В мае «Комо» провел три матча, одержав две победы и сыграв вничью один раз. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков после 37 туров.
Ранее Фабрегас был признан лучшим тренером апреля в чемпионате Италии.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Серии А
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