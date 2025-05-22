Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А второй раз подряд. У «Комо» 2 победы и ничья в мае

Франсеск Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А.

Главный тренер «Комо » получил приз по итогам мая, победив в голосовании директоров спортивных газет. Они оценивали «технические и спортивные критерии и качество игры их команд, а также поведение игроков и соблюдение фэйр-плей во время матчей».

В мае «Комо» провел три матча, одержав две победы и сыграв вничью один раз. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков после 37 туров.

Ранее Фабрегас был признан лучшим тренером апреля в чемпионате Италии.