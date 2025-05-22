Агент Лантратова о новом контракте с «Локо»: «У нас все договоренности есть, осталось подписать. Конкуренция никому и никогда не мешала»
Агент Ильи Лантратова рассказал о новом контракте вратаря с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что Лантратов может покинуть «Локомотив» летом. 29-летний вратарь недоволен своим положением в клубе.
«У нас все договоренности есть, остались только технические моменты после окончания сезона. С руководством клуба договорились о новом длительном контракте. Осталось подписать, ждем, чтобы все корректно сделать.
Все спокойно, все обговорено. Конкуренция никому и никогда не мешала – в следующем сезоне будет сильнее», – сказал Сергей Кушов.
В этом сезоне Мир РПЛ Лантратов провел 21 игру (6 на ноль). Нынешний контракт голкипера с железнодорожниками действует до 2026 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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