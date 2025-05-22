Агент Лантратова о новом контракте с «Локо»: «У нас все договоренности есть, осталось подписать. Конкуренция никому и никогда не мешала»

Агент Ильи Лантратова рассказал о новом контракте вратаря с «Локомотивом».

Ранее сообщалось , что Лантратов может покинуть «Локомотив » летом. 29-летний вратарь недоволен своим положением в клубе.

«У нас все договоренности есть, остались только технические моменты после окончания сезона. С руководством клуба договорились о новом длительном контракте. Осталось подписать, ждем, чтобы все корректно сделать.

Все спокойно, все обговорено. Конкуренция никому и никогда не мешала – в следующем сезоне будет сильнее», – сказал Сергей Кушов.

В этом сезоне Мир РПЛ Лантратов провел 21 игру (6 на ноль). Нынешний контракт голкипера с железнодорожниками действует до 2026 года.