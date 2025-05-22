Деку о ВАР: «Не вижу, чтобы он улучшил футбол, лишь вызвал еще больше сомнений. У «Барсы» были эпизоды, которые мы не поняли»

Деку критически высказался о работе ВАР.

«Я до сих пор не вижу, в чем ВАР улучшил футбол. Он появился, чтобы помочь, но вызвал еще больше замешательства и сомнений.

Когда вы делаете что-то, чтобы стать лучше, но годы идут, и ничего не улучшается, то нужно посмотреть, что еще можно сделать – возможно, изсенить правила. Например, никто не знает, [что подразумевается под] игрой рукой. Нужно больше ясности, чтобы избавиться от сомнений.

У нас были эпизоды с участием ВАР, которые мы не поняли», – сказал спортивный директор «Барселоны».