Мостовой о «Спартаке»: «Будто сам себя прибил после зимней паузы. Чемпионство в следующем сезоне возможно, его может выиграть и Станкович, и другой тренер – не угадаешь»
Александр Мостовой считает возможным чемпионство «Спартака» в следующем сезоне.
«Никто толком не понял, что именно произошло со «Спартаком» после зимней паузы. Он как будто сам себя прибил. Все шансы были бороться за титул, по игре красно-белые неплохо смотрелись, но все это куда-то делось.
Думаю, чемпионство в следующем сезоне возможно. И Станкович может его выиграть, и другой тренер – тут никогда не угадаешь. Понятно, что у «Спартака» есть все ресурсы, чтобы выиграть РПЛ. Надо, чтобы все удачно сложилось», – сказал бывший игрок сборной России.
Перед заключительным туром Мир РПЛ красно-белые занимают 5-е место в таблице,набрав 54 очка.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43151 голос
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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