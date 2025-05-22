Минспорта Краснодарского края о лицензировании «Черноморца»: «По стадиону «Кубань» клуб не обращался. По условиям он пока не подходит»

В Минспорта Краснодарского края высказались о стадионе для «Черноморца» в РПЛ.

Ранее новороссийский клуб, претендующий на выход в Премьер-лигу, не прошел лицензирование из-за проблем с домашним стадионом. Сообщалось , что «Черноморец » может заявить в качестве домашней арены стадион «Кубань».

«Черноморец» не обращался к нам по стадиону «Кубани». У нас такой информации нет, но у каждого есть право общаться. Но для того, чтобы его лицензировать, нужны условия. «Кубань» пока по этому не подходит», – сказал начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта Краснодарского края Максим Веретельник.

Для прохождения лицензирования на участие в Мир РПЛ «Черноморец» должен предоставить данные в РФС до 23 мая.

В настоящее время новороссийцы занимают третье место в Мелбет Первой лиге, набрав 61 очко, и сохраняют шансы на прямой выход в высший дивизион – отставание от идущего вторым «Торпедо» перед последним туром составляет 3 очка.