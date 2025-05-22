«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на 5 лет, агент подтвердил переговоры. Защитник интересен «Динамо»
«Локомотив» планирует продлить контракт с Александром Сильяновым.
По информации «Чемпионата», клуб предлагает 24-летнему защитнику новое соглашение сроком на 5 лет. Несмотря на интерес к Сильянову со стороны «Динамо», на данный момент продление контракта является наиболее вероятным сценарием.
Информацию о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту подтвердил агент футболиста Владимир Кузьмичев.
«Вчера я общался с менеджментом «Локомотива». Если бы они контактировали с «Динамо», поделились бы информацией. Так что не могу подтвердить информацию о «Динамо».
Мы работаем с «Локомотивом» над новым контрактом Саши», – сказал Кузьмичев.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43149 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости