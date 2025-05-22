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«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на 5 лет, агент подтвердил переговоры. Защитник интересен «Динамо»

«Локомотив» планирует продлить контракт с Александром Сильяновым.

По информации «Чемпионата», клуб предлагает 24-летнему защитнику новое соглашение сроком на 5 лет. Несмотря на интерес к Сильянову со стороны «Динамо», на данный момент продление контракта является наиболее вероятным сценарием.

Информацию о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту подтвердил агент футболиста  Владимир Кузьмичев.

«Вчера я общался с менеджментом «Локомотива». Если бы они контактировали с «Динамо», поделились бы информацией. Так что не могу подтвердить информацию о «Динамо».

Мы работаем с «Локомотивом» над новым контрактом Саши», – сказал Кузьмичев.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoАлександр Сильянов
logoпремьер-лига Россия
Владимир Кузьмичев
logoЧемпионат.com
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