«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на 5 лет, агент подтвердил переговоры. Защитник интересен «Динамо»

«Локомотив» планирует продлить контракт с Александром Сильяновым.

По информации «Чемпионата», клуб предлагает 24-летнему защитнику новое соглашение сроком на 5 лет. Несмотря на интерес к Сильянову со стороны «Динамо», на данный момент продление контракта является наиболее вероятным сценарием.

Информацию о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту подтвердил агент футболиста Владимир Кузьмичев .

«Вчера я общался с менеджментом «Локомотива ». Если бы они контактировали с «Динамо », поделились бы информацией. Так что не могу подтвердить информацию о «Динамо».

Мы работаем с «Локомотивом» над новым контрактом Саши», – сказал Кузьмичев.