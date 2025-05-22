«Амкар» принимает «Крылья Советов-2». Пермяки, приходите поддержать команду в домашнем матче!

В седьмом туре LEON Второй лиги Б «Амкар» встретится с «Крыльями Советов-2».

Матч состоится в воскресенье, 25 мая, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

Пермяки после шести туров лидируют в турнирной таблице группы 4, набрав 14 очков. «Крылья Советов-2» же находятся на седьмом месте, обладая девятью очками. Ждем всех на домашнем матче «Амкара» против самарцев!

Билеты на матч доступны по ссылке .