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«Реал» пока не предложил Модричу новый контракт. Хорват может попрощаться с фанатами на матче с «Сосьедадом» (COPE)

Лука Модрич близок к уходу из «Реала» по окончании сезона.

Как сообщил журналист Мигель Анхель Диас в эфире El Partidazo de COPE, «Реал» по-прежнему не предложил 39-летнему полузащитнику новый контракт. Модрич может попрощаться с болельщиками мадридцев на матче против «Реал Сосьедад» в последнем туре Ла Лиги, который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 24 мая.

Отмечается, что Хаби Алонсо, который должен возглавить «Реал» с нового сезона, не участвовал в принятии решения о будущем Модрича. Хорват останется в команде лишь в том случае, если руководство мадридцев передумает расставаться с ним и предложит новый контракт.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoСантьяго Бернабеу
logoХаби Алонсо
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