Алонсо попросил «Реал» продлить контракт с Модричем еще на год. Тренер ценит опыт и лидерские качества 39-летнего хорвата (Marca)
Хаби Алонсо хочет видеть Луку Модрича в «Реале» в следующем сезоне.
Журналист Мигель Анхель Торибио в эфире Radio Marca сообщил, что будущий главный тренер «Реала» попросил руководство продлить соглашение с 39-летним полузащитником, истекающее в конце этого сезона, еще на год.
Отмечается, что Алонсо считает хорвата важным игроком в команде благодаря его опыту и лидерским качествам.
В сезоне-2024/25 Модрич провел за «Реал» 34 матча в Ла Лиге, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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