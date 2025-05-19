Алонсо попросил «Реал» продлить контракт с Модричем еще на год. Тренер ценит опыт и лидерские качества 39-летнего хорвата (Marca)

Хаби Алонсо хочет видеть Луку Модрича в «Реале» в следующем сезоне.

Журналист Мигель Анхель Торибио в эфире Radio Marca сообщил, что будущий главный тренер «Реала » попросил руководство продлить соглашение с 39-летним полузащитником, истекающее в конце этого сезона, еще на год.

Отмечается, что Алонсо считает хорвата важным игроком в команде благодаря его опыту и лидерским качествам.

В сезоне-2024/25 Модрич провел за «Реал» 34 матча в Ла Лиге , отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .