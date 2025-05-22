Аморим об отсутствии еврокубков: «У «МЮ» есть два плана для трансферного рынка. Будет больше времени поработать в течение недельных циклов, чтобы быть лучше в АПЛ»
Рубен Аморим заявил, что у «МЮ» есть два плана для трансферного рынка.
Манкунианский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы. В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» не сыграет ни в одном еврокубковом турнире.
«У нас есть два плана для трансферного рынка. Мы должны понимать, что не выйти в Лигу чемпионов – это непростое ощущение для нашего клуба.
Но мы используем другую сторону этой ситуации.
У нас будет больше времени подумать и поработать в течение недельных циклов, чтобы быть лучше в АПЛ. Это наш фокус», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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