Аморим об отсутствии еврокубков: «У «МЮ» есть два плана для трансферного рынка. Будет больше времени поработать в течение недельных циклов, чтобы быть лучше в АПЛ»

Рубен Аморим заявил, что у «МЮ» есть два плана для трансферного рынка.

Манкунианский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы. В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» не сыграет ни в одном еврокубковом турнире.

«У нас есть два плана для трансферного рынка. Мы должны понимать, что не выйти в Лигу чемпионов – это непростое ощущение для нашего клуба.

Но мы используем другую сторону этой ситуации.

У нас будет больше времени подумать и поработать в течение недельных циклов, чтобы быть лучше в АПЛ . Это наш фокус», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

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