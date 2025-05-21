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  • Гвардиола о составе «Ман Сити»: «Я не могу каждый раз оставлять 4-6 игроков дома. Представьте, редактор скажет вам, что вы не будете писать статью. Вы спросите: «Что я здесь делаю?»
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Гвардиола о составе «Ман Сити»: «Я не могу каждый раз оставлять 4-6 игроков дома. Представьте, редактор скажет вам, что вы не будете писать статью. Вы спросите: «Что я здесь делаю?»

Пеп Гвардиола хочет работать с более компактным составом.

«Три-четыре месяца назад мы не могли набрать 11 игроков, у нас не было защитников, было очень сложно. Потом люди вернулись, но в следующем сезоне так быть не может. Как тренер, я не могу работать с 24 игроками и каждый раз, выбирая состав, оставлять четверых, пятерых или шестерых в Манчестере, дома, потому что они не могут играть. Так быть не может. Я сказал клубу, что не хочу этого.

Я не хочу располагать 24, 25, 26 игроками, когда все здоровы. Если будут травмы – не повезло, у нас есть несколько игроков из академии, которых мы [будем использовать].

Каждую неделю игроки остаются дома. Вы журналист, представьте, что ваш редактор говорит, что вы не будете писать статью. Вы [спросите]: «Что я здесь делаю?»

Игроки должны быть здесь, чтобы бороться между собой за место в составе, и их должно быть ровно столько, сколько нужно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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