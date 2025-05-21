Пеп предпочтет уход из «Ман Сити», чем работу с большим составом: «Не хочу иметь 24-26 игроков – не могу оставлять их на трибуне. Если будут травмы – что же, не повезло»

Пеп Гвардиола пригрозил уходом из «Ман Сити», если состав будет слишком большим.

Вчера «Манчестер Сити » победил «Борнмут » (3:1) в 37-м туре АПЛ. Гвардиола не включил в заявку трех игроков: Джеймса Макати , Савио и Рико Льюиса .

«Я сказал клубу, что не хочу оставлять на трибуне пять или шесть игроков. Я уйду. Сделайте состав меньше, тогда я останусь. Не могу оставлять своих игроков на трибуне.

Я не хочу иметь 24, 25, 26 игроков, когда все здоровы. Если у нас будут травмы – что же, не повезло.

Мы не можем поддерживать эмоции, душу команды, создавать связь друг с другом, которую в этом сезоне мы немного потеряли», – сказал Пеп Гвардиола после игры с «Борнмутом».

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