Ханси Флик: «В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три – это здорово. Клуб и футболисты мной довольны, думаю. Есть чему порадоваться»

Ханс-Дитер Флик высказался о трех выигранных трофея за сезон.

«Барселона» гарантировала себе победу в Ла Лиге в этом сезоне, обыграв «Эспаньол» (2:0). Также команда выиграла Суперкубок Испании и Кубок Испании.

«Мы всегда мыслим позитивно. Если посмотреть на предсезонную подготовку, то мы предложили футболистам другую философию относительно того, как мы хотели атаковать. И команда хорошо адаптировалась.

В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три трофея – это здорово.

Пришлось непросто после полуфинала Лиги чемпионов, но думаю, что с тремя титулами клуб и футболисты мной довольны. Есть чему порадоваться», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .