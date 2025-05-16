Ханси Флик: «В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три – это здорово. Клуб и футболисты мной довольны, думаю. Есть чему порадоваться»
Ханс-Дитер Флик высказался о трех выигранных трофея за сезон.
«Барселона» гарантировала себе победу в Ла Лиге в этом сезоне, обыграв «Эспаньол» (2:0). Также команда выиграла Суперкубок Испании и Кубок Испании.
«Мы всегда мыслим позитивно. Если посмотреть на предсезонную подготовку, то мы предложили футболистам другую философию относительно того, как мы хотели атаковать. И команда хорошо адаптировалась.
В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три трофея – это здорово.
Пришлось непросто после полуфинала Лиги чемпионов, но думаю, что с тремя титулами клуб и футболисты мной довольны. Есть чему порадоваться», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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